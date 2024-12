Weekend dell’Immacolata con freddo e maltempo

Nel weekend dell’Immacolata un fronte freddo colpirà l’Italia, provocando piogge e nevicate, oltre ad un calo termico.

Ormai ne sono certi tutti i siti meteo.

Si tratterà, questa volta, di un’irruzione fredda di stampo Artico, destinata a traghettare masse d’aria molto fredde su gran parte d’Europa. Parte di questi flussi freddi si fionderanno sul Mediterraneo dove daranno vita ad una depressione insidiosa, la cui ubicazione è ancora parecchio incerta.

Quindi, ad oggi, dire quale saranno i settori più esposti, è prematuro.

Insomma, per il fine settimana i centri di calcolo propendono per un trend votato al maltempo con temperature piuttosto fredde e ben sotto le medie climatiche, come non si vede da anni ad inizio Dicembre: ciò consentirà alla neve di scendere fino a quote basse.