Weekend dei Santi con briciole di maltempo

Redazione30 Ottobre 2025
👉🏼 WEEK-END DEI SANTI CON BRICIOLE DI MALTEMPO.

☔ Anche questa volta non è la nostra perturbazione ci verrebbe da dire. Infatti il peggioramento delle prossime ore, e dei prossimi giorni regalerà solo briciole piovose sulla Puglia.

☔ #Venerdì con qualche pioggia sui settori centro meridionali della Puglia, pioggie deboli e irregolari, spesso a regime di piovasco fatta eccezione per qualche locale rovescio su Tarantino e valle d’Itria. Deboli o assenti sui settori settentrionali della regione.

🌦️ #Sabato di tutti i Santi risulterà già con meno nuvole e meno piogge con venti umidi di scirocco e tempo in momentaneo miglioramento anche se potranno esserci locali piovaschi sul basso Salento.

⛅ Non sarà sicuramente un week-end di sole ma l’instabilità in generale risulterà molto debole. Variabilità che sembra volersi protrarsi anche per l’inizio della prossima settimana e temperature che resteranno pressoché invariate.

🤷🏼 #Autunno “vero” per adesso assente!

di Erasmo Solombrino
