WEEKEND DA INCORNICIARE PER GIUSEPPE TROIANO JR: AL SUO DEBUTTO È 2° DI CLASSE E 1° UNDER 18

Non ci poteva essere debutto migliore per il giovanissimo pilota sipontino Giuseppe Troiano Jr, alle prese in questo weekend con la sua prima vera gara ufficiale con un’auto molto performante, una Peugeot 208 Rally4, sul Castelletto Circuit di Branduzzo (PV).

Alla fine delle sei prove speciali con al fianco Ismaele Barra, un navigatore molto esperto con oltre 400 gare all’attivo, il baby pilota ha migliorato le sue prestazioni prova dopo prova, addirittura vincendo l’ultima e conquistando a fine gara sia il 2° posto nella classe RC4N, sia il 1° posto nella categoria Under 18.

Il pilota appena sedicenne della Gargano Racing Team, ha quindi fatto vivere un’esperienza incredibile a tutta la sua famiglia che lo ha seguito fino in Lombardia per fargli il tifo in questa sua prima gara, che lo ha visto sfidare piloti di grande esperienza.

Giuseppe, a soli sedici anni, ha dimostrato di essere pronto a fare la storia nel motorsport italiano, e questo è solo l’inizio di una carriera che ci regalerà sicuramente molte altre soddisfazioni!