Voucher fino a 400 euro l’anno per attività sportiva dei minori, la nuova legge della Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in materia di attività sportiva per minori. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 2/25, “Voucher strutturali per attività sportiva dei minori”, introduce uno stanziamento di 400mila euro al fine di agevolare la diffusione dell’attività fisica e della pratica sportiva tra giovani e giovanissimi, offrendo un sostegno economico concreto ai nuclei familiari a basso reddito.

Previste misure di agevolazione per le spese di iscrizione e di partecipazione di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.

A tal fine è istituito un Fondo regionale per lo sport in modo da promuovere la pratica sportiva dei minori attraverso l’erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, gruppi sportivi delle forze dell’ordine, delle forze armate, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Per avere diritto al voucher, non superiore a 400 euro l’anno, il minore deve essere residente in Puglia e far parte di una famiglia con Isee non superiore a 17mila euro (se la famiglia ha fino a tre figli) oppure a 20mila euro (se i figli sono quattro o più). I soggetti beneficiari sono soggetti ad obbligo di frequenza e quindi a verifica.

Le modalità di erogazione, previo bando pubblico, saranno stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

“Sappiamo che i valori dello sport educano alla vita e alle relazioni sociali, insegnando la competizione leale nel rispetto delle regole – è il commento del presidente della Regione Michele Emiliano – Con questa legge cerchiamo di garantire a tutti la possibilità di vivere questo importante momento di formazione, di crescita e di socializzazione”.

“È una legge che rafforza il diritto allo sport per tutti, garantendo ai bambini e ai ragazzi pugliesi l’accesso a corsi e attività sportive, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, evidenziando che “investire nello sport significa investire nella salute, nell’educazione e nell’inclusione sociale delle nuove generazioni, sapendo che attività motoria e sportiva sono un fattore di prevenzione fondamentale, ora lavoreremo per rendere operativo il fondo regionale e consentire alle famiglie di beneficiare al più presto di questi voucher” dichiara l’assessore regionale allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese.