[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vortice Ines, le aree esposte a mareggiate

Il passaggio del vortice Ines alle basse latitudini mediterranee e il transito di un fronte di aria più fredda dal nord Europa concorreranno a determinare una giornata di venerdì particolarmente ventosa sull’Italia. I venti saranno ciclonici con direttrice prevalente da NE sull’Adriatico, da NNO sul Tirreno e da OSO su Stretto di Sicilia e Ionio. Le raffiche più intense sono attese in serata tra basso Adriatico e Ionio con punte anche superiori ai 70km/h. In conseguenza di ciò potremmo avere delle mareggiate lungo le coste esposte. Nella giornata di sabato la ventilazione si attenuerà rapidamente mentre domenica assisteremo ad un nuovo progressivo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali ma che tuttavia non raggiungerà livelli significativi.

Lo scrive 3BMETEO