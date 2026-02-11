[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Volotea rafforza Bari per l’estate 2026: 14 rotte e tre destinazioni francesi

Si amplia l’offerta di Volotea da Bari in vista della stagione estiva 2026. Il network della compagnia dallo scalo Karol Wojtyla conterà 14 collegamenti, con l’introduzione di nuove rotte verso la Francia e il consolidamento delle destinazioni leisure nel Mediterraneo.

Da aprile saranno operativi i voli per Bordeaux e Lione, mentre dal 23 maggio debutterà il collegamento con Lille, novità assoluta per lo scalo barese. Le nuove destinazioni francesi si affiancano ai collegamenti già programmati per Spagna, Grecia, Croazia e Italia, rafforzando il profilo internazionale dell’aeroporto.

Nel dettaglio, Bordeaux sarà servita dal 2 aprile con tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato, mentre Lione partirà il 3 aprile con quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Lille, dal 23 maggio, sarà collegata due volte a settimana, il martedì e il sabato.

Sul fronte mediterraneo, Volotea conferma e potenzia l’operativo verso le principali mete leisure. In Grecia saranno disponibili collegamenti per Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante, con avvio tra fine giugno e inizio luglio e frequenze che arrivano fino a sei voli settimanali nel caso di Zante. Completano il network Olbia, con cinque frequenze settimanali dal 27 giugno, Spalato con tre voli alla settimana dal 26 giugno e Bilbao con due frequenze settimanali dal 26 giugno.

“Offrire ai passeggeri durante la stagione estiva un ventaglio di collegamenti ampio e articolato – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa rispondere alle esigenze di una domanda di mobilità sempre più consapevole. L’incremento dell’operativo, che si affianca alle rotte già attivate dalle altre compagnie aeree presenti sullo scalo di Bari, non si misura soltanto nel numero delle destinazioni servite, ma soprattutto nella qualità dell’offerta, nell’aumento delle frequenze e nella maggiore flessibilità di viaggio garantita ai passeggeri. Questo risultato è il frutto di un percorso costruito nel tempo e soprattutto fondato su un rapporto di fiducia reciproca con i vettori, nello specifico con Volotea, che riconoscono in Aeroporti di Puglia un partner affidabile. Una strategia che è parte di un più ampio programma di qualificazione dell’offerta aeroportuale condiviso con la Regione Puglia, che punta da un lato a rafforzare l’accessibilità aerea della Puglia dai mercati emergenti e dall’altro a intercettare la crescente propensione al viaggio dei pugliesi. Aeroporti di Puglia continua a lavorare per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico che intende valorizzare il territorio, migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo dei nostri aeroporti come infrastrutture centrali nei processi di sviluppo”.

“L’ampliamento dei collegamenti è il risultato di un lavoro che riguarda non solo le rotte, ma l’organizzazione complessiva di tutte e quattro le infrastrutture aeroportuali pugliesi”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia. “Per essere davvero competitivi occorre affiancare all’offerta delle destinazioni la qualità dei servizi, l’efficienza degli scali e l’accessibilità dei territori: è su questa integrazione tra infrastrutture, mobilità e sviluppo che stiamo investendo insieme ad Aeroporti di Puglia”.

Con 14 collegamenti complessivi e un mix tra city break e destinazioni balneari, l’operativo estivo di Volotea consolida il ruolo di Bari come porta d’accesso internazionale della regione e come scalo di riferimento per il traffico outgoing pugliese.