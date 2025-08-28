[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Volontari per gli Alberi di Foggia – Unisciti al gruppo e regala un gesto che fa la differenza

La sezione foggiana di Co.N.Al.Pa. – Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio lancia una nuova iniziativa di volontariato civico per la cura del verde urbano: “Volontari per gli Alberi di Foggia”.

Negli ultimi due anni l’Amministrazione comunale ha piantato numerosi alberelli in città. Purtroppo, la maggior parte non ha resistito perché non ha ricevuto la giusta quantità di acqua nei periodi più delicati della crescita. L’iniziativa mira proprio a ridurre al minimo il rischio che i nuovi alberi facciano la stessa fine, garantendo loro cure semplici ma costanti.

Il primo albero in cerca di adozione è un giovane tiglio lungo la pista ciclabile di viale Giotto, le cui foglie stanno già prematuramente seccando a causa della scarsità di acqua. Ma non si tratta di un caso isolato: alberi in difficoltà sono presenti in diverse zone di Foggia, e per questo l’aiuto dei cittadini è ben accetto ovunque, senza limitazioni di quartiere o di residenza.

L’impegno richiesto ai volontari è minimo ma di grande valore: portare un bidoncino di 5 litri d’acqua soltanto due volte l’anno. Con questa formula, piccoli gruppi di 30 cittadini riescono a garantire l’acqua necessaria a un alberello per dodici mesi.

Ad ogni volontario verranno assegnate due settimane dell’anno in cui portare l’acqua (giorno e orario a scelta, preferibilmente in fascia serale). In caso di imprevisti, sarà sempre possibile scambiarsi i turni con altri membri del gruppo, così da non lasciare mai l’alberello senza cure.

L’organizzazione dei turni avverrà tramite gruppi WhatsApp dedicati, gestiti e moderati da un volontario Co.N.Al.Pa., dove i messaggi saranno limitati esclusivamente allo scambio delle settimane e alle comunicazioni strettamente necessarie.

“Con un gesto semplice, che richiede solo pochi minuti due volte l’anno, possiamo garantire un futuro più verde alla nostra città”, spiegano i promotori. “Prendersi cura di un albero significa prendersi cura di Foggia e del benessere di tutti”.

👉 Per aderire basta compilare il modulo online disponibile a questo link:

https://forms.gle/1UuLijVqDc3LCzYz5