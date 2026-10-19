Volley lab Manfredonia ai nastri di partenza

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Volley lab Manfredonia – let the game begin –

Ai nastri di partenza il campionato di serie D di pallavolo maschile. Tra le protagoniste la compagine sipontina con tante novità. Continua la collaborazione tecnica, nata lo scorso anno, tra le due delle società storiche del territorio, le Officine Pallavolo e la Volley Club, che hanno dato vita ad un ambizioso progetto sportivo unitario denominato Volley Lab Manfredonia. Questa partnership strategica nasce con un obiettivo chiaro e condiviso, avere come mission il futuro della pallavolo sipontina focalizzandosi interamente sulla crescita, sulla valorizzazione, sul talent-scouting dei giovani e delle giovani atlete del territorio.

Unendo le forze, le competenze tecniche e le strutture storiche delle due dirigenze, presiedute da Luigi La Torre e Francesco Murgo, Volley Lab punta a diventare un polo di eccellenza e un punto di riferimento per il volley giovanile di capitanata.

I vertici delle due società storiche esprimono grande entusiasmo per la conferma di questa avventura iniziata lo scorso anno e ringraziano tutti partners che lo appoggiano in particolare La ReMax Navigare Manfredonia che sosterrà questo progetto dai centri di avviamento alla 1^ squadra. Volley Lab non vuole essere solo e un unione di sigle, ma un vero e proprio laboratorio sportivo, umano e sociale, dove ogni atleta avrà la possibilità di coltivare la propria passione e perfezionare il proprio talento sotto la guida di staff tecnici qualificati.

Il progetto si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione agonistica con due importanti formazioni di punta. Nel settore maschile, i fari sono puntati sulla partecipazione al campionato interregionale di Serie D, una vetrina importante per permettere ai giovani atleti di misurarsi in contesti competitivi e di alto livello. Sul fronte femminile, la squadra affronterà il campionato interprovinciale di Prima Divisione, un ottimo trampolino di lancio per far maturare le giovani promesse del vivaio locale. Ma il vero cuore pulsante del progetto Volley Lab è rappresentato da una fiorente e ricchissima attività giovanile, che testimonia la straordinaria risposta del territorio in termini di adesioni.

Nel settore maschile, la società si presenterà ai blocchi di partenza con le formazioni Under 19 e Under 17, pronte a maturare esperienza e competitività. Guidate dai coach delli Carri e Angelillis Giuseppe.

Nel settore femminile, i numeri sono specchio di un entusiasmo travolgente: a dimostrazione del grandissimo numero di atlete coinvolte avremo una formazione Under 19, allenata da coach delli Carri, e ben tre squadre iscritte al campionato Under 17 ognuna guidata da un suo coach, il veterano Cappello Fernando, il giovane De Mori Claudio, e da figure note Pizzulli Alessandro e Giuseppe Angelillis.

Un bacino immenso che farà da serbatoio naturale per le prime squadre.

Per guidare un progetto così ambizioso, la dirigenza ha deciso di affidare alla guida della Direzione tecnica di Volley Lab agli esperti Fabio Delli Carri e Bruno De Mori che vantano un curriculum di tutto rispetto. Coach delli Carri annota nel proprio palmarès numerose promozioni e tanta esperienza nei campionati nazionali di Serie B1 femminile e Serie B maschile. Bruno de Mori, atleta indiscusso nei campionati di massima serie e con alle spalle anni di esperienza nel ruolo di direttore tecnico di squadre di serie A.

A coach Fabio delli Carri il compito della guida tecnica della serie D maschile, coadiuvato in panchina da Angelo Rinaldi e Alessandro Pizzulli.

1^ Divisione Femminile, la guida della squadra è affidata all’esperto Angelo Rinaldi, autore di tante promozioni e risultati importanti nei campionati giovanili, assistito da coach Giuseppe Angelillis. La cura della forma fisica e delle prestazioni è invece affidata al preparatore atletico Gaetano Brigida.

Al via il campionato: subito un big match per la Serie D

L’inizio dei giochi ufficiale è ormai alle porte. Domani, domenica 18 ottobre, prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie D maschile. Per la Volley Lab si tratterà subito di un esame di fuoco: la prima giornata si giocherà infatti in trasferta sul campo della forte Pallavolo Modugno. La compagine barese, già reduce dagli entusiasmanti play-off della scorsa stagione, si è ulteriormente rinforzata in banda e al centro durante il mercato estivo per puntare ai vertici.

Un debutto subito stimolante per i giovani di riva del Golfo, che testeranno immediatamente il proprio valore contro una delle big del torneo. I motori sono caldi: per la pallavolo locale si apre ufficialmente una nuova, emozionante pagina di sport.

Roster – confermatogli storici, capitan De Mori Claudio, schiacciatore e con lui il direttore della difesa Daniele Ferri e l’opposto Stefano Salvemini, al palleggio Francesco Bonassisa.

Riconfermati anche gli under Impagnatiello Leo, Francesco Brigida, Savino Andrea, Lauriola Davide, Serricchio Igora cui si aggiungono i nuovi innesti ma promettenti, Antonio Grieco Troiano e Pietro Stuppiello.

Nuovi Innesti: Giuseppe D’addetta – Scarale Andrea – Prencipe Livio – Federico Scarabino – Cera Onofrio grandi atleti che contribuiranno ad elevare il livello del roster D 26/27.

Guida Tecnica come già detto, Fabio delli Carri head coach – coadiuvato da Angelo Rinaldi assistant – Alessandro Pizzulli – staff tecnico.

Il campionato di 1^ divisione inizierà il 1° novembre e vedrà il nostro team giocare in trasferta a Ruvo di Puglia.