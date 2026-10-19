Sport Manfredonia
Virtus Francavilla-Manfredonia sarà in diretta gratuita su Vivo Azzurro Tv
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Virtus Francavilla-Manfredonia sarà in diretta gratuita su Vivo Azzurro Tv
Virtus Francavilla-Manfredonia, valida per la 9ª giornata del Girone H ed in programma domenica 25 ottobre sarà in diretta gratuita su Vivo Azzurro Tv.
COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.