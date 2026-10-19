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Manfredonia, Spinelli: “Importante reagire dopo una sconfitta”

Spinelli ha parlato ai microfoni del club dopo la vittoria al Miramare contro l’Ischia

”É stato importante reagire dopo una sconfitta” ha dichiarato il difensore bianco celeste “Forse non abbiamo brillato come altre volte, ma volevamo vincere e lo abbiamo fatto a modo nostro”.

”Manfredonia mi è entrata nel cuore, il nostro segreto è la professionalità con cui ci alleniamo in settimana. Lottiamo per fare un campionato importante e per i nostri tifosi che sono venuti a salutarci a pranzo. Per loro e per noi il Miramare vuoto è una sofferenza”.