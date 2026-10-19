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Meteo, come saranno le temperature in questa settimana?

Redazione19 Ottobre 2026
yellow leafed treee under blue sky
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Meteo, come saranno le temperature in questa settimana?

Secondo Meteo.it le temperature nella settimana saranno miti.

Dal punto di vista termico, infatti, fino a metà settimana il clima nel suo complesso resterà mite, particolarmente al Centro-Sud e sulle Isole, complice anche i venti umidi e caldi meridionali che accompagnano il passaggio frontale. Qui le temperature resteranno ben oltre la norma, nonostante il maltempo, superiori ai 20 gradi e anche oltre i 25 su Sardegna e Sicilia. A seguire si profila un ridimensionamento e il passaggio ad un clima più autunnale, con un calo generale delle temperature, più sensibile verso la fine della settimana quando si potrebbe anche scendere verso valori poco sotto la norma.

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Redazione19 Ottobre 2026