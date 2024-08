Volge al termine il raduno del Manfredonia Calcio: Genny Paduano resta?

Sta volgendo al termine il raduno precampionato del Manfredonia nella verdeggiante landa di Fara San Martino, che ha contribuito ad ossigenare gli alveoli polmonari messi a dura prova dagli allenamenti aerobici e ed anaerobici del preparatore atletico Beppe Bianco nonché dalle sedute tecniche-tattiche di Mr Franco Cinque.

La crioterapia è stata garantita da un ruscello limpidissimo con temperature prossima allo zero.

Due le amichevoli sin ora disputate, contro compagini calcistiche del campionato abruzzese di promozione, con risultati tennistici ampiamente prevedibili, rappresentati, quindi, da 18 reti segnate e zero subite: “Della serie non c’è stata storia” (non poteva essere diversamente) o se volete come vergato sulla pagina facebook societaria: “Altro giro altra corsa”.

Ultima amichevole mercoledì mattina, pranzo e poi rientro a casa per dopo ferragosto che vedrà la squadra allenarsi al Miramare in vista della prima gara ufficiale di coppa Italia del 25 agosto in trasferta contro il Gravina che verrà preceduta da qualche amichevole.

Gli appassionati di calcio che per gioco si cimentano nel profetizzare i possibili undici titolari di Mr Cinque, nel guardare le quattro formazioni schierate tra il primo e secondo tempo nelle due gare amichevoli, saranno stati assaliti da dubbi amletici soprattutto sul fronte offensivo, reparto dove si segnala abbondanza: chi giocherà titolare nelle gare ufficiali?

Chiunque sarà è bene ricordare che un noto adagio latino così recita: Melius abundare quam deficere. Il parco calciatori under è ben nutrito anche se qualche altro innesto 2006 rappresenterebbe la ciliegina sulla torta, difatti, sembrerebbe si stia lavorando in tale ottica.

Per i portieri, sembrerebbe chiara la volontà del Mister di giocare con l’under in porta, quindi, uno tra Sapri, Vlascenau ed il giovanissimo Salice.

La presenza al Miramare di Genny Paduano, nella prima settimana di allenamenti, ha suscitato curiosità e qualche domanda: torna a difendere la porta della fossa dei leoni? Non sarebbe stata innaturale la sua riconferma, anzi il giusto riconoscimento al portierone risultato determinante per la salvezza nella passata stagione, con numerose paratoni provvidenziali.

È stato eccezionalmente aggregato al raduno di Fara San Martino ma solo con allenamenti di natura atletica. La domanda a questo punto nasce spontanea ed è dirimente e deve fugare ogni dubbio: Genny Paduano potrebbe essere anche per questa stagione uno dei portieri del Manfredonia Calcio?

È una domanda logica conseguenziale che si pongono soprattutto i due portieri under, quelli per intenderci che nello scorso campionato hanno totalizzato diverse presenze tra i pali in serie D e che che hanno deciso di sposare la causa del Manfredonia Calcio.

