Vivi l’esperienza del Sup e del Kayak a Siponto

22 giugno 2024 al Lido del Sole – SIPONTO Manfredonia

VIVI L’ESPERIENZA DEL SUP E DEL KAIAK!

Porta il tuo Sup o il tuo kaiak, altrimenti ti forniamo tutto noi!

PROGRAMMA:

Preparazione in spiaggia, warm up ed esercizi propedeutici per l’acquaticità.

Passeggiata in sup sul litorale di Siponto

Apprendimento tecnica di remata e virata con Vincenzo Manobianco

* 3 volte campione d’Italia in Canoa.

* 3 volte campione d’Italia in SUP.

* detentore del Guinness World Record con 20 virate 360° in un minuto col SUP.

* terzo classificato al mondiale thailandese nella specialità iSUP 5km

L’esperienza dura 2 ore

Primo turno ore 08:00 – 10:00 – (incontro ore 07:30)

Secondo turno ore 11:00 – 13:00 – (incontro ore 10:30)

Abbigliamento consigliato: costume da bagno, cappellino e telo mare

Per informazioni chiama il 338.1225841

Oppure scrivi a: velagargano@gmail.com