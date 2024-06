Vitulano Drugstore Manfredonia: visita al Main Sponsor

Come recentemente ribadito dal Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, i risultati straordinari si ottengono facendo squadra. La promozione in Serie A è figlia dell’impegno di molteplici figure che hanno creduto in questo sogno, portando fino alla sua realizzazione.

Il Vice Presidente Matteo Pacilli è stato ospite di Vitulano Drugstore, Main Sponsor del Calcio a 5 Manfredonia. Ad accompagnare le visite il trofeo della promozione in Serie A, lo stesso sollevato al cielo di Faenza sotto gli occhi di tutt’Italia grazie a Sky Sport.

Vitulano Drugstore ha festeggiato quasi contemporaneamente alla conquista della massima categoria un traguardo straordinario: l’apertura del suo centesimo punto vendita. Non si possono non notare in maniera lampante le somiglianze tra la società sportiva e l’azienda sipontina: due realtà che, partendo dalla città di Manfredonia, si sono imposte tra i leader del settore in tutto il sud Italia. La condivisione della vision tra il sodalizio sportivo e la catena di commercio al dettaglio di prodotti dedicati all’igiene e alla bellezza della casa e della persona rimane un punto cardine, fondamentale per assicurare un futuro glorioso all’attività sportiva.

Ecco le dichiarazioni di Antonio Vitulano, General Manager dell’azienda e figlio dell’Amministratore Gaetano Vitulano (in foto) in seguito alla nostra visita:

“Con immenso orgoglio e gratitudine, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento alla società del Manfredonia Calcio a 5. L’associazione del nome della nostra azienda, Vitulano Drugstore, con una squadra così prestigiosa e di successo, rappresenta per noi un grande onore e motivo di profonda emozione.

Il successo ottenuto sul rettangolo di gioco è il risultato non solo dell’impegno e della dedizione dei giocatori, ma anche dei valori condivisi di lealtà, determinazione e vittoria che contraddistinguono entrambe le nostre realtà. Questi valori, che consideriamo fondamentali, sono stati magnificamente rappresentati dalla squadra durante la stagione.

Vitulano Drugstore crede fermamente nell’importanza di sostenere e promuovere lo sport come veicolo di crescita e coesione sociale. Il Manfredonia Calcio a 5 ha dimostrato di essere non solo una squadra vincente, ma anche un esempio di come la passione e la professionalità possano portare a traguardi importanti. La loro dedizione e il loro spirito di squadra rispecchiano perfettamente la nostra filosofia aziendale, creando così un legame profondo e significativo.

Ci auguriamo di poter continuare questa straordinaria collaborazione per molti anni a venire, rimanendo insieme in Serie A e portando avanti i valori che ci uniscono. Il nostro obiettivo comune è quello di raggiungere sempre nuove vette, mantenendo intatti i principi di correttezza e rispetto che sono alla base del nostro impegno quotidiano.

Grazie di cuore, Manfredonia Calcio a 5, per averci reso parte di questa avventura e per aver condiviso con noi il vostro cammino verso il successo. Insieme, guardiamo al futuro con fiducia e determinazione, pronti a scrivere nuove pagine di storia nel mondo dello sport.”

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia