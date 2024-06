Vitulano Drugstore Manfredonia: visita ad Euroambiente

Come recentemente ribadito dal Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, i risultati straordinari si ottengono facendo squadra. La promozione in Serie A è figlia dell’impegno di molteplici figure che hanno creduto in questo sogno, portando fino alla sua realizzazione.

Il Vice Presidente Matteo Pacilli è stato ospite di Euroambiente. Ad accompagnare le visite il trofeo della promozione in Serie A, lo stesso sollevato al cielo di Faenza sotto gli occhi di tutt’Italia grazie a Sky Sport.

Euroambiente – Sicurezza e Formazione è un organismo formativo accreditato: l’azienda sipontina pone come propria priorità la sicurezza sul lavoro ed offre la formazione necessaria alla prevenzione d’incidenti o di malattie professionali. Con la diffusione della consapevolezza che viene messa in atto, l’impresa garantisce una trasmissione di fondamentali conoscenze pratiche per tutti i lavoratori. Viene inoltre effettuata attività di consulenza in materia di sicurezza, ambiente, HACCP, igiene e sicurezza alimentare; diversi altresì i servizi messi a disposizione, con focus sempre sulla sicurezza lavorativa e sulla formazione.

Il commento del titolare di Euroambiente, Michele Guerra: “Supportare una squadra che dovrà militare nella massima categoria è una grossa soddisfazione. I nostri obiettivi come sponsor sono gli stessi che abbiamo come azienda da trentasei anni: puntare sempre al massimo.”

Foto e comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia