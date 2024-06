Vitulano Drugstore Manfredonia: visita a SIM

Come recentemente ribadito dal Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, i risultati straordinari si ottengono facendo squadra. La promozione in Serie A è figlia dell’impegno di molteplici figure che hanno creduto in questo sogno, portando fino alla sua realizzazione.

Il Vice Presidente Matteo Pacilli è stato ospite di SIM. Ad accompagnare le visite il trofeo della promozione in Serie A, lo stesso sollevato al cielo di Faenza sotto gli occhi di tutt’Italia grazie a Sky Sport.

Know-how acquisito in 30 anni di esperienza nel settore metalmeccanico, 10 di attività nell’impiantistica industriale: SIM s.r.l. si è distinta nel settore grazie alla cura in ambiti come sicurezza, competenza, ricerca e sviluppo delle tecniche. Impianti industriali, piping, carpenterie metalliche, gasdotti, oleodotti, gasdotti e saldature speciali: la Società per l’Impiantistica e Montaggi è sinonimo di qualità.

“Ho proseguito nel progetto anche dopo la scomparsa del socio che cominciò la collaborazione, Antonio Trimigno. Non sono mai stato particolarmente legato allo sport.” – commenta il socio amministratore di SIM, Salvatore Di Lauro – “Questa collaborazione, però, mi ha appassionato e fatto provare forti emozioni. È stato un dispiacere non poter venire a Faenza, ma anche da casa abbiamo vissuto fortemente questo momento. Essere sponsor di una società di Serie A porta grande orgoglio nei confronti della nostra città. Mi auguro di poter collaborare ancora a lungo e di venire più spesso a vedere le partite dal vivo.”

Foto e comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia