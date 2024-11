Vitulano Drugstore Manfredonia: una vera squadra di serie A

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si lancia verso un fitto e denso mese di novembre, cruciale per il prosieguo del percorso nella Serie A 2024/25 di futsal. Solo alcuni degli eventi sul calendario: la trasferta ad Eboli per affrontare una big a punteggio pieno come la Feldi, venerdì 8 novembre; l’infrasettimanale casalingo con la Sandro Abate di martedì 12; la partita in casa della Pirossigeno Cosenza, in diretta sabato 16 su Sky Sport.

Si arriva a questa fase con una importante consapevolezza dopo le prime tre partite: quella di essere una squadra all’altezza della massima categoria. Sebbene ci sia amarezza per i due pareggi casalinghi contro META Catania e CAME Treviso, le prestazioni offerte raccontano di un gruppo nuovo che ha già espresso una sorprendente qualità e promette di dare battaglia a qualunque avversario nel corso della stagione.

Prima di raccontare la nuova settimana, un passo indietro per rivivere la gara di sabato 2 novembre, straordinario successo di pubblico al PalaScaloria di Manfredonia.

CRONACA

Dopo pochissimi secondi, Mauro Canal ruba palla altissimo e la spinge in rete per il sorprendente vantaggio sipontino. Questa supremazia non dura a lungo: corner per i trevigiani e Daniele Dovara, sfortunatamente dopo tante partite fatte di interventi di spessore, devia la palla tra i pali che protegge. Allungo della CAME: prima Arlan Pablo “Japa” Vieira sfruttando un calcio d’angolo, poi Matheus Sacon in transizione. I biancocelesti riportano la sfida in parità prima dell’intervallo: una forte conclusione prima e un’acrobatica chiusura ad una meravigliosa azione corale portano ad una straordinaria tripletta del capitano Canal.

Entrati nella ripresa, chance clamorosa per la Vitulano con la corsa della sfera arrestata probabilmente sulla linea di porta. Se i direttori di gara non ravvisano né un fallo di mano né un superamento totale della riga, sicuro è che gli ospiti ripartono in contropiede, segnando con Sacon. Poco dopo, Gaetano Musumeci scappa sul mancino e trova il suo primo gol con l’attuale maglia. Un’ingenuità difensiva concede a Sacon la chance di fare tris ma anche stavolta emerge il carattere dei padroni di casa: Dariush Djelveh difende il pallone con tutte le energie rimaste e realizza la sua prima rete nella massima serie. Termina sul 5-5, per la seconda volta consecutiva, una emozionante sfida che lascia forse qualche piccolo rimpianto per i pugliesi.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

CAME Treviso: Pietrangelo (p), Walex, Del Gaudio, Suton, Vieira (c), Fior (p), Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

TABELLINO

0’35″pt, 12’24″pt, 16’18″pt Canal; 3’15″pt aut. Dovara; 4’43″pt Vieira; 8’46″pt, 3’03″st, 9’40″st Sacon; 3’48″st Musumeci; 12’47″st Djelveh.

AMMONITI

Donin, Suton, Sacon, Azzoni, Lucho, Murgo.

Gallery fotografica di Saverio De Nittis.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5