Vitulano Drugstore Manfredonia: una caduta dalla quale rialzarsi

Sabato 23 novembre, al PalaScaloria di Manfredonia, il Vitulano Drugstore non ha convinto come fatto finora. Nella settimana giornata della Serie A di futsal arriva una sconfitta per 4-8 contro il Vinumitaly Petrarca.

Un passo indietro ben visibile da parte della squadra sipontina, proveniente invece da un periodo sorprendentemente positivo. Necessario tornare in forma e con il giusto morale in tempo per venerdì 29: la trasferta di Pesaro, in casa dell’Italservice, diventa uno scontro fondamentale.

CRONACA

Il primo timbro della sfida, dopo un inizio di poco carattere dei biancocelesti, lo segna Antonio Molaro. Il raddoppio è il più classico dei gol dell’ex, firmato da Roberto Giampaolo. Arriva, però, una reazione che può riaccendere un PalaScaloria più silente del solito: pallonetto delizioso di Wilmer Cabarcas Ronaldo. Arriva addirittura il pareggio poco dopo con la rete di André Ferreira. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, c’è la marcatura di Matteo Gargantini.

Ripresa aperta da un altro gol padovano, stavolta di Fellipe Mello. Episodio che svolta la sfida a livello di atteggiamento da parte dei garganici: un tiro di Canal sembra superare la linea di porta ma per gli arbitri non è gol. La gara s’innervosisce ed arrivano dei cartellini, tra gli ammoniti figura anche Michele Murgo. Doppietta, poco dopo, per Molaro. Murgo commette, qualche minuto dopo, un fallo che gli vale la seconda ammonizione: espulsione per lui. Sul calcio di punizione scatenato, gran tiro di Fellipe Mello per l’allungo decisivo. Sempre il maggiore dei fratelli Mello trova la tripletta punendo il portiere di movimento. Gol di Mauro Canal, successivamente infortunatosi, poi altro recupero degli ospiti e tripletta anche di Molaro. Chiude la sfida un simbolico gol di Ferreira che poco può fare per alleviare l’amarezza e la delusione tanto per la prestazione quanto per la gestione di alcuni episodi.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Vinumitaly Petrarca: Feverati (p), Molaro, Bastini, Lucacel, Mascambruni, F. Mello, V. Mello, R. Giampaolo, Basile, Cachero, Uider, Gargantini. All. L. Giampaolo.

TABELLINO

9’44″pt, 5’36″st, 18’44″st Molaro; 16’03″pt Ronaldo; 17’03″pt, 19’09″st André; 19’56″pt Gargantini; 0’56″st, 10’50″st, 15’41″st F. Mello; 16’14″st Canal.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ammoniti: Canal, Djelveh. Espulso per somma d’ammonizioni: Murgo.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5