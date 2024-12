[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia: stelle al PalaScaloria, ecco la L84 Torino

Riprendere la strada che ha fatto tanto brillare gli occhi: questo è l’obiettivo del Vitulano Drugstore Manfredonia. Dopo un momento di continuità straordinaria a livello di prestazioni, due partite negative che vanno rapidamente lasciate indietro. L’avversario per farlo nella nona giornata della Serie A di futsal, però, è di spessore assoluto: la L84.

I torinesi vengono da un periodo a luci ed ombre. Ciononostante, parliamo di una squadra costruita per uncampionato di vertice e regalare spettacolo ai numerosissimi tifosi, trattandosi della società con il più grande seguito in Italia per distacco. Campioni internazionali calcheranno il campo del PalaScaloria, sabato 7 dicembre alle 16:00 (leggero anticipo) per regalare spettacolo.

Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti: imperdibile appuntamento per la cittadinanza sipontina che può ancora acquistare i biglietti presso il Sunrise Bar Caffetteria. La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Per i sipontini, l’area comunicazione del club ha raccolto le dichiarazioni di Wilmer Cabarcas Ronaldo, visibili in un video disponibile sui profili social del club e qui riportate:

“Stiamo lavorando molto bene per affrontare questa partita. Sappiamo che la L84 è una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo perso una partita a Pesaro che è stata molto importante, trattandosi di uno scontro diretto. Ora torniamo nella nostra casa e dobbiamo vincere questa partita per andare in alto in classifica, è ciò che vogliamo tutti. Dopo la partita contro l’Italservice, tutti abbiamo avuto la volontà di lavorare duramente per recuperare la condizione migliore. C’è stata grande attenzione sull’aspetto difensivo e, soprattutto, su quello mentale che è molto importante.”

Mister David Ceppi ha potuto esprimersi ampiamente durante la prima puntata di questa stagione di Parlando di Calcio a 5, rinnovata trasmissione di Rete Smash in collaborazione con il Vitulano Drugstore Manfredonia. Un’edizione ridotta della trasmissione (disponibile a questo link) verrà caricata domattina sul canale YouTubedella società biancoceleste.

Anche Alfredo Paniccia, allenatore dei piemontesi, ha avuto modo di parlare con il suo ufficio stampa (che si ringrazia) alla vigilia di questa gara:

“Domani affrontiamo una squadra vogliosa di riscatto. La vittoria contro la Roma ci ha aiutato, però non siamo ancora fuori dal nostro momento no a pieno. Tuttavia abbiamo cominciato a fare passi nella direzione giusta, per questo motivo domani mi aspetto lo stesso atteggiamento di una settimana fa”.

Gli arbitri della sfida saranno il sig. Ugo Ciccarelli di Napoli e il sig. Angelo Bottini di Roma 1. Al crono ci sarà il sig. Antonio Dan Campanella di Venosa.

Si riportano i convocati delle due squadre:

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

L84 Torino: Rescia, Tuli, Fortini, Siqueira, Josiko, Braga, Cuzzolino, Pasculli (p), Murilo, Tondi (p), Mendes, Rocha, Raguso. All. Paniccia.

Si ringrazia l’area comunicazione della L84

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5