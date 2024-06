Vitulano Drugstore Manfredonia, si riparte da David Ceppi

Non è stata necessaria neanche la solita stretta di mano: la conferma di mister David Ceppi è sempre stata la prima priorità del Vitulano Drugstore Manfredonia.

Il tecnico umbro continuerà ad essere la guida tecnica dei sipontini anche nella stagione 2024/25: uno dei più grandi artefici della promozione in Serie A, ora è nelle sue mani anche il progetto per la permanenza nella massima categoria.

Classe ’67, il tecnico perugino vince nella sua città lo Scudetto come vice di Massimo Ronconi nella stagione 2004/05. Da lì una lunghissima serie di esperienze di rilievo: Lottomatica Roma, Reggio Calabria, Real Rieti, Fabrizio Corigliano, Sport Five Putignano, Magione, Martina Franca e Potenza. Uno straordinario triennio all’Active Network Viterbo, poi la breve parentesi al Ciampino Aniene. Da dicembre 2022 allenatore del Vitulano Drugstore Manfredonia: dalle ceneri di quella difficile stagione si è lavorato duramente per costruire un sogno che oggi è realtà.

La società, nei giorni seguenti, fornirà le dichiarazioni del tecnico e numeroso altro materiale.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia