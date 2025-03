[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, sfida decisiva per la salvezza. Canal: “Siamo fiduciosi”

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si trova dinanzi ad un appuntamento non fallibile. La gara contro l’Italservice Pesaro, ventitreesima giornata della Serie A di futsal, vale una chance fondamentale di riaprire la lotta per la salvezza.

L’attesa per sabato 29 marzo, con calcio d’inizio alle 17:00 (diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque), al PalaScaloria di Manfredonia (info sull’acquisto dei biglietti a questo link), è quella delle grande occasioni. Lo scontro diretto tra sipontini e marchigiani può essere uno di quelli in grado di decidere le sorti di un’intera stagione, con i garganici che potrebbero dover prendere l’ultimo treno per riagganciare le rivali. Lo sa bene il capitano dei biancocelesti, Mauro Canal, grande ex della partita, che ha rilasciato un commento a riguardo:

“Sappiamo di dover fare una grande partita. Siamo in casa e dobbiamo sfruttare questa nuova opportunità di riagganciare la zona salvezza o comunque quella PlayOut. In queste due settimane abbiamo lavorato veramente bene, abbiamo toccato tutti i punti ed ora vedremo come riuscire a metterli in pratica. C’è tensione per l’importanza del risultato, ma siamo soddisfatti e fiduciosi di quanto fatto.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5