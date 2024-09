Vitulano Drugstore Manfredonia, Scuola Calcio & Excellence Programme: ultimi posti

Il Vitulano Drugstore Manfredonia vede crescere ogni giorno il numero di partecipanti ai progetti della Futsal Academy. Essendo prossimi al raggiungimento dell’estensione dei gruppi ideale per le proprie attività, vengono fatti due annunci.

La Società comunica che, a causa dei pochi posti rimanenti, il termine ultimo per comunicare l’adesioneall’innovativo ed unico nel territorio Excellence Programme è stato anticipato a sabato 28 settembre. Sarà possibile comunicare la propria volontà tramite i social network (Facebook, Instagram e TikTok) o contattando il responsabile della comunicazione Alessandro Leone al numero 333 772 8508. Chiunque voglia vivere un’innovativa esperienza con un Settore Giovanile & Scolastico FIGC di Primo Livello, partecipante alla Serie A di calcio a cinque, è invitato ad affrettarsi.

Per quanto riguarda la Scuola Calcio, il club, a grande richiesta, indice un ulteriore Open Day in data mercoledì 23 settembre presso il PalaScaloria di Manfredonia. Dalle ore 17:00 toccherà ai nati negli anni dal 2012 al 2015, mentre a partire dalle 18:00 dal 2016 al 2020.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i bambini accompagnati da un genitore o tutore. La Società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet).

Per ulteriori informazioni, contattare la dirigente Lucia Castriotta al numero di telefono 351 610 9330.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia