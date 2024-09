Vitulano Drugstore Manfredonia: Scuola Calcio e spettacolo della Serie A!

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è pronto a vivere una bellissima giornata per la Scuola Calcio targata Futsal Academy. Bambini e famiglie potranno vivere un meraviglioso pomeriggio di calcio a cinque: dopo il nuovo Open Day con il nostro staff sarà possibile assistere all’allenamento congiunto tra la prima squadra, che giocherà la Serie A, e il CLN CUS Molise.

Da mister Davide Moura, direttore tecnico del progetto giovanile, a tutti gli altri collaboratori, per poi passare il testimone ai ragazzi di mister David Ceppi: divertimento e spettacolo garantiti.

Il club, riconosciuto dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico come di Primo Livello, indice il suo terzo Open Day in data mercoledì 23 settembre presso il PalaScaloria di Manfredonia. Dalle ore 16:00 toccherà ai nati negli anni dal 2012 al 2015, mentre a partire dalle 17:00 dal 2016 al 2020.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i bambini accompagnati da un genitore o tutore. La Società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet).

Per ulteriori informazioni, contattare la dirigente Lucia Castriotta al numero di telefono 351 610 9330 o l’addetto alla comunicazione Alessandro Leone al numero 333 772 8508.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia