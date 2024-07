Vitulano Drugstore Manfredonia, Ronaldo è la prima conferma

Il primo tassello della rosa per la stagione 2024/25 che viene annunciato dal Vitulano Drugstore Manfredonia dimostra il lavoro che si sta compiendo per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A. Wilmer Cabarcas Torres, per tutti Ronaldo, giocherà con i sipontini anche nella prossima annata.

La dirigenza, lo staff tecnico e il main sponsor Vitulano Drugstore hanno insistito fortemente per la conferma di uno dei più grandi protagonisti della promozione in Serie A, autore di 29 gol in tutte le competizioni nella stagione 23/24 in Serie A2 Élite.

Classe ‘94, pivot che abbina una straripante forza fisica a grandi capacità tecniche. Un giocatore offensivo di assoluta completezza e in grado di fornire insidie in qualunque modo e momento della partita.

Dopo svariate stagioni di successo in patria (con club come il Tigres e il Caracas) e numerose partecipazioni alla Copa Libertadores in tutto il Sud America (tra i vari, anche con il Peñarol in Uruguay), la prima esperienza europea è stata con il Nantes MF in Francia. Dopo uno straordinario impatto con la Division 1, l’approdo in Italia al Modena Cavezzo. Terminata l’esperienza in Serie A2, il passaggio al Pendekar United in Indonesia, condividendo il parquet con giocatori come O’ Magico Ricardinho. Nell’estate del 2023, infine, l’approdo al Vitulano Drugstore Manfredonia.

Oltre che con i vari club, il nativo di Maracaibo è da anni grande protagonista della Nazionale Venezuelana e con la maglia della Vinotinto vorrà lasciare il segno al Campionato Mondiale di Uzbekistan 2024 a settembre.

Presto saranno rese pubbliche le dichiarazioni di Ronaldo, al momento in ritiro con la Nazionale, alla luce del rinnovo con i sipontini.

