Vitulano Drugstore Manfredonia, Ronaldo al Mondiale col Venezuela

Gigantesco motivo d’orgoglio per il Vitulano Drugstore Manfredonia: Wilmer Cabarcas Ronaldo è stato convocato dalla Nazionale Venezuelana per partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2024 in Uzbekistan.

La Vinotinto è arrivata a Tashkent negli scorsi giorni e sta svolgendo allenamenti ed amichevoli in preparazione. Il pivot, elemento chiave da anni, sta lavorando duramente da tempo con i suoi compagni per onorare il suo Paese.

Il Mondiale del Venezuela comincerà il 16 settembre: all’interno del gruppo F, subito la sfida ai favoriti del girone dell’Iran. Il 19 si giocherà la partita contro la Francia, potenzialmente determinante per il passaggio del turno, mentre il 22 toccherà al Guatemala.

Pochissimi giocatori della Serie A parteciperanno a questa edizione della FIFA World Cup. Vedere un proprio giocatore nella massima competizione internazionale porta immenso prestigio e onore al Vitulano Drugstore Manfredonia.

Dalla società sipontina, il più grande incoraggiamento a Ronaldo e ai suoi compagni. Quando saranno disponibili, i link delle gare saranno condivisi sui profili social del club.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Federación Venezolana de Fútbol

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia