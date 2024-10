Vitulano Drugstore Manfredonia: regolamento partite casalinghe 2024/25

Il Vitulano Drugstore Manfredonia allega, in questo comunicato pubblico, il regolamento per l’accesso e la permanenza durante le partite casalinghe della stagione 2024/25 in Serie A. Non sarà ammesso appellarsi alla mancata conoscenza del regolamento in caso d’infrazione.

La redazione del regolamento è stata fatta in adeguamento alla legge italiana ed internazionale, nonché ai regolamenti di CONI, FIGC, LND e Divisione Calcio a 5.

Nella pubblicazione del regolamento, la Società esprime un profondo ringraziamento ai suoi leali ed appassionati sostenitori, con la certezza di vivere assieme una meravigliosa stagione.

Direttivo Vitulano Drugstore Manfredonia C5

TITOLO D’INGRESSO

Sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport Scaloria durante le partite casalinghe solo ed esclusivamente presentando il proprio titolo d’ingresso (biglietto, tessera sostenitore o accredito). I titoli d’ingresso permetteranno l’accesso e la permanenza in aree dell’impianto sportivo Scaloria prestabilite.

La Società renderà successivamente note le modalità d’acquisizione dei vari titoli d’ingresso.

COMPORTAMENTO

In conformità anche alle normative vigenti, sono vietati tutti i comportamenti che causino qualsiasi forma (verbale, scritta, comportamentale o rappresentativa) di discriminazione razziale, etnica, religiosa o di qualunque altra natura.

Vietata l’introduzione o la detenzione di pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco e qualsiasi altro oggetto ad utilizzo nocivo per l’incolumità pubblica.

Vietato qualunque tipo d’ingresso nel terreno di gioco o in aree non accessibili senza autorizzazione.

Sarà obbligatorio seguire le indicazioni fornite dagli operatori di sicurezza e dal personale qualificato presente.

IMPUTAZIONE

Sia la zona interna che quella esterna dell’impianto sono videosorvegliate.. La Società potrà avvalersi del materiale audiovisivo acquisito per utilizzarlo a scopo probatorio.

Una volta individuato l’autore di una qualunque infrazione del regolamento o di qualunque altra fonte di diritto di grado superiore, egli sarà tenuto, oltre a sottostare a qualsiasi altra conseguenza di carattere giuridico, a risarcire la Società in relazione al danno causato.

SETTORE GIOVANILE E SEDUTE D’ALLENAMENTO

Sebbene non sia richiesto alcun titolo d’ingresso in occasione di gare del settore giovanile o di sedute d’allenamento delle varie squadre, sono valide tutte le altre regole poste in essere.