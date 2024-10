Vitulano Drugstore Manfredonia: presentato l’organigramma

Prossimo al nuovo debutto in Serie A di futsal, il Vitulano Drugstore Manfredonia rende pubblico l’organigramma societario per la stagione 2024/25.

Vi sono delle sottili ma pregne di significato variazioni al vertice. Il Presidente è Matteo Pacilli, leader del sodalizio dalla sua fondazione. Come Vice-Presidenti troviamo una figura storica come Sante Leone, nonché i preziosissimi Salvatore Gentile e Gregorio Esposto. Il Presidente Onorario rimane l’effervescente Dott. Luigi Pio Esposto.

Passando ai dirigenti, i fondamentali compiti di Direttore Generale e Segretario sono nelle salde ed esperte mani di Michelangelo De Fabritiis. Gabriele Falcone viene confermato come Accompagnatore della prima squadra, essendosi sempre rivelato un prezioso jolly. Contributo determinante anche di Luigi “Gino” Falcone, Addetto alla logistica.

Capitolo staff tecnico: la guida, confermata e mai in discussione, è di mister David Ceppi, Allenatore della Prima Squadra. Il suo Vice è il capitano della promozione ed un’altra garanzia di competenza: mister Davide Cláudio Rei Moura. Collaboreranno con loro mister Francesco Paolo D’Urso e il Match Analyst Federico Guerra. Il Preparatore dei portieri sarà Marco Andriani, mentre come Fisioterapista viene premiato l’impegno di Dumitru Sebastian Ionut.

Nell’area comunicazione, oltre al già citato Guerra come Grafico, conferme in blocco: partendo dal Responsabile (nonché Addetto Stampa e Social Media Manager) Alessandro Leone, passando per il fondamentale Videomaker e storica bandiera del club Antonio Cotrufo, arrivando all’iconica Fotografa Lucia Melcarne.

Il focus sulla Futsal Academy è pienamente espresso dalle persone incaricate. Il Responsabile del Settore Giovanile è Donato Fortunato, mentre la Responsabile della Scuola Calcio è Lucia Castriotta.

Le attività giovanili avranno come Direttore Tecnico e coordinatore mister Davide Moura, che sarà anche Allenatore della squadra Under 19 Nazionale. Guerra e D’Urso saranno preziosi collaboratori anche in questo contesto. I Responsabili delle squadre Under 17 e 15 Regionali, nonché dell’Excellence Programme ad esse associato, sono rispettivamente i confermati Giuseppe Ese e Daniele Spano. Per loro anche l’avventura come Istruttori di Scuola Calcio, assieme alla competente new entry Valentina Greggio.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5