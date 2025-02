[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia – Pirossigeno Cosenza, biglietti disponibili

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che i biglietti validi per assistere alla partita contro la Pirossigeno Cosenza, ventunesima giornata del campionato di Serie A di futsal (quarta del girone di ritorno), sabato 1 marzo alle ore 17:00 presso il PalaScaloria di Manfredonia (FG), sono disponibili per l’acquisto.

Sarà possibile effettuare l’acquisto presso il Sunrise Bar Caffetteria (Viale Michele Magno 37, Manfredonia) fino alle 16:00 di sabato 1 marzo. Successivamente e fino ad esaurimento saranno disponibili anche presso lo stesso PalaScaloria all’ingresso.

Il costo del biglietto, solo per questa gara, è di €5 per tutti. Sarà negato l’accesso a chi si presenterà all’ingresso sprovvisto di biglietto, tessera sostenitore o accredito di varia natura. Si rimanda altresì al rispetto del Regolamento valido per le gare casalinghe, pubblicato dalla Società in data 25/10/2024.

