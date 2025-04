Vitulano Drugstore Manfredonia, Pinto e Mendola al Torneo delle Regioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lieta notizia per il Vitulano Drugstore Manfredonia: Michele Pinto e Gabriel Mendola faranno parte della Rappresentativa Pugliese per il Torneo delle Regioni 2025 in Emilia-Romagna.

I due giocatori della Futsal Academy sipontina vedono coronare un percorso straordinario all’interno di questa stagione. Protagonisti nelle categorie di riferimento, risorse sotto-età per quelle immediatamente successive: al durissimo ma soddisfacente lavoro fatto con il club è stato associato uno sforzo considerevole per partecipare a tutti gli allenamenti selettivi (ai quali hanno preso parte anche altri prodotti del vivaio biancoceleste) dove, con impegno e dedizione, sono riusciti a convincere i selezionatori Giacomo Di Pinto e Vito Stoppa.

Le Rappresentative Under 17 (con il portiere classe ’08 Pinto) ed Under 15 (dove figura il laterale nativo del 2010 Mendola), dopo la partenza giovedì 24 aprile dal Centro Federale Territoriale di Capurso, raggiungeranno Milano Marittima che fungerà da base per i vari spostamenti nella Regione. Il sodalizio sipontino seguirà tutti gli aggiornamenti forniti dalla LND Puglia in merito alla competizione, con desiderio di vedere i suoi calciatori esprimersi al meglio.

Rappresentare la Puglia in un torneo così prestigioso è senz’altro fonte d’onore per i ragazzi, le famiglie e tutte le componenti della società, ma c’è altro. Il più grande augurio, infatti, non è quello di vedere i ragazzi trionfare: ciò sarebbe solo un qualcosa di straordinario ed impronosticabile da aggiungere. Sarà preziosa l’esperienza che due splendidi e già professionali giovani atleti potranno compiere, tornando in riva al golfo sicuramente arricchiti.

Un “in bocca al lupo” da tutte le componenti del Vitulano Drugstore Manfredonia e la sua Futsal Academy a Pinto, Mendola e tutti i rappresentanti della Puglia per l’imminente torneo.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5