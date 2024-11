Vitulano Drugstore Manfredonia, notte magica su Sky. Ora serve lo Scaloria

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha vissuto, sabato 16 novembre 2024, una notte magica. In diretta su Sky Sport, i sipontini hanno ottenuto una vittoria straordinaria per 4-5 al PalaCosentia, casa della Pirossigeno Cosenza. I tre punti guadagnati nella sesta giornata della Serie A di futsal iniziano ad avere un peso specifico non indifferente.

Le grandi prestazioni delle prime giornate si stanno finalmente tramutando in meritate vittorie. Il gruppo di mister David Ceppi, nonché tutta la Società, hanno però ora bisogno dei propri sostenitori. Sarà fondamentale, per dare seguito a questo periodo positivo, riempire il PalaScaloria sabato 23 novembre: alle ore 17:00 ci sarà il calcio d’inizio della complicata partita con il Vinumitaly Petrarca.

I biglietti per assistere alla sfida con la formazione padovana saranno in vendita presso il Sunrise Bar Caffetteria a partire dalle 15:00 di mercoledì 20 novembre.

Per stimolare l’appetito sportivo dei tifosi, ecco il racconto dell’ultima gara.

CRONACA

Parte aggressiva la squadra cosentina, con forte necessità di fare punti per uscire dai bassifondi della classifica. I tentativi vengono però neutralizzati da Daniele Dovara e i sipontini rispondono con efficacia: Lucho scappa in banda e infila la palla in rete per il suo primo gol in Italia. Resistenza e ripartenza: ribatte in rete il capitano Mauro Canal che riacciuffa la vetta della classifica marcatori e raddoppia. A metà della prima frazione, però, calo improvviso degli ospiti: un grandissimo gol di Cabeça viene seguito immediatamente da un lampo di Jeferson Titon, è pareggio. Pochi minuti dopo, sfortunata deviazione di Lucho nella sua porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: autorete e vantaggio dei lupi.

Gli uomini di mister Leo Tuoto allungano nella ripresa con il gol di Gustavo Bavaresco. Il carattere da grande squadra combattiva dei delfini, però, emerge nel momento del bisogno. Splendida azione corale conclusa da Michele Murgo: il sipontino trova il suo primo, emozionante centro nella massima categoria. Qualche minuto dopo, Wilmer Cabarcas Ronaldo riesce a girarsi come spesso ha fatto in questa sfida, stavolta trafiggendo Leonardo Del Ferraro e riportando l’equilibrio. Quando la sfida sembra concludersi, l’episodio chiave della sfida: secondo giallo ed espulsione per Jefferson Pessoa. Sfruttando la superiorità numerica, ecco il primo gol in Serie A di Diohan Barbieri per l’esplosione di gioia dei garganici. Nel minuto e poco più rimanenti, da sottolineare solo ancora le parate di Daniele Dovara (uomo partita Sky) e l’infelice infortunio di Felipinho, al quale vanno i migliori auguri di pronta guarigione.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ci tiene, inoltre, a ringraziare fortemente la Pirossigeno Cosenza per l’abbondante terzo tempo e per i doni fatti prima e dopo la gara: uno straordinario esempio di sportività degno di questa categoria.

FORMAZIONI

Pirossigeno Cosenza: Adornato, Marchio (c), Cambareri, Bavaresco, Lo Conte (p), Guga, Paciola, Felipinho, Jefferson, Del Ferraro (p), Cabeça, Titon. All. Tuoto.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Portovenero (p), Ronaldo, Lucho, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Arbitri: Sig. Simone Zanfino di Agropoli, Sig. Andrea Cini di Perugia, Sig. Antonio Dan Campanella di Venosa. Cronometrista: Sig. Giovanni Loprete di Catanzaro.

TABELLINO

5’53″pt Lucho; 9’49″pt Canal; 11’39″pt Cabeça; 11’54″pt Titon; 14’30″pt aut. Lucho; 3’40″st Bavaresco; 5’06″st Murgo; 9’23″st Ronaldo; 18’52″st Barbieri.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ammoniti: Cabeça, Marchio, Lucho, Felipinho. Espulso per somma d’ammonizioni: Jefferson.

Risultati e classifica.

Partita integrale.

Highlights.

Intervista a Daniele Dovara sui social network del Vitulano Drugstore Manfredonia.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Pirossigeno Cosenza

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5