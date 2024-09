Vitulano Drugstore Manfredonia: nasce l’Excellence Programme, come partecipare

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, unica società pugliese militante nel campionato di Serie A di futsal nonché Settore Giovanile & Scolastico FIGC di Primo Livello, presenta una novità assoluta: l’Excellence Programme.

Il club, nell’ambito del progetto Futsal Academy, si prefigge l’obiettivo di portare un’innovazione assoluta sul territorio, unica nel suo genere in ambito sportivo giovanile.

I ragazzi nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011avranno l’opportunità di entrare a far parte del prestigioso club sipontino e di allenarsi durante la settimana con membri dell’altamente qualificato staff tecnico, guidati dal coordinatore della Futsal Academy mister Davide Moura (già campione internazionale e membro della Nazionale Portoghese, nonché Allenatore UEFA di Licenza A) che supervisionerà le singole sedute.

I più dediti e che presenteranno maggiori segni di progresso potranno, inoltre, entrare a far parte delle squadre Under 15 e 17 Regionale, coltivando il sogno di giocare con la gloriosa maglia biancoceleste in campionati ufficiali.

Con l’Excellence Programme, il Vitulano Drugstore Manfredonia prende, contemporaneamente, un impegno importante con il territorio, ovvero quello di legare quante più famiglie possibili al meraviglioso viaggio nella massima categoria del calcio a cinque, esportando tutto l’insieme di valori umani e capacità sportive che questa disciplina può trasmettere, dai livelli più alti al divertimento quotidiano.

Per venire a provare questa nuova esperienza, sarà possibile al PalaScaloria di Manfredonia mercoledì 25 settembre alle 16:00. Al termine, tutti i partecipanti saranno invitati a rimanere per assistere all’allenamento congiunto tra la prima squadra in Serie A e il CLN CUS Molise: una grande chance per vivere un bellissimo pomeriggio di calcio a cinque.

Entro il 30 settembre i ragazzi nati dal 2008 al 2011 possono contattare la Società tramite i suoi social network (Facebook, Instagram e TikTok) oppure il responsabile della comunicazione Alessandro Leone al numero 333 772 8508 per avere informazioni su costi, modalità di partecipazione e qualsiasi altra news utile.

Invitiamo dunque ad essere celeri per assicurarsi un posto nell’Excellence Programme.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5