Vitulano Drugstore Manfredonia in Serie A, i complimenti di Di Staso

Auguri alla Vitulano Drugstore C5 Manfredonia per lo storico ritorno in serie A, di buon auspicio per la nostra città desiderosa di ripartire e rilanciarsi.

Grazie ragazzi per le grandi soddisfazioni ed emozioni che ci avete dato questo pomeriggio!

Vi aspettiamo a Manfredonia per la grande e meritata festa in vostro onore.

Lo scrive su Facebook il candidato sindaco Vincenzo Di Staso