Vitulano Drugstore Manfredonia: il nuovo super colpo è André Ferreira

Il #futsalmercato è ancora una volta scosso da un nuovo arrivo in casa Vitulano Drugstore Manfredonia: si tratta di André de Santana Ferreira, uno dei più apprezzati veterani nella Serie A.

Un giocatore preziosissimo, fortemente voluto da dirigenza, sponsor e staff, per il nuovo gruppo che si sta venendo a formare in riva al golfo: universale, apprezzato soprattutto nelle ultime stagioni per le doti difensive ma storicamente sempre stato presente in zona gol. Tanta esperienza e qualità che saranno fondamentali per mister David Ceppi e per tutti i compagni di squadra.

Classe ’88, André Ferreira arriva in Italia giovanissimo con il Derby Forlì assieme al gemello Anderson. L’esperienza più lunga e significativa è con il Kaos dal 2007 al 2015: partendo dalla Serie A2 e dallo Scudetto Under 21, l’italo-brasiliano è arrivato a giocarsi la Finale Scudetto da capitano. Nelle annate successive, tante squadre prestigiose godono delle sue prestazioni: Montesilvano, Napoli, Feldi Eboli, Pescara e nella passata stagione Italservice Pesaro da grande protagonista.

La società non può che dirsi entusiasta per aver portato al termine questa trattativa e poter dunque godere delle prestazioni sportive di un atleta fondamentale nel disegno tecnico e progettuale. Nei giorni a seguire verranno rilasciate le dichiarazioni di André Ferreira, con la certezza che i tifosi gli riserveranno la solita stupenda accoglienza.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Italservice Pesaro

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia