Vitulano Drugstore Manfredonia: Guerra, Leone e Cotrufo confermati alla comunicazione

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, in vista della stagione 2024/25 in Serie A e nel pieno delle attività iniziali del progetto Futsal Academy, accantona momentaneamente notizie di natura tecnica per annunciare la conferma dei componenti dell’area comunicazione.

Federico Guerra sarà una figura preziosa anche in questa stagione. Studente di Scienze Motorie, in passato componente del settore giovanile sipontino, rientra nel club due stagioni fa. Attribuitogli inizialmente il compito di grafico, che occuperà anche nella prossima annata, il classe ’04 si è sempre più avvicinato alle panchine. Dopo un’annata al fianco dell’Under 19 Nazionale e la scorsa stagione in Serie A2 Élite come assistente di mister David Ceppi, per lui arriva l’incarico nella massima serie come match analyst.

Entrato nel dietro le quinte assieme all’amico Guerra, Alessandro Leone viene riconfermato come responsabile della comunicazione. Studente di Giurisprudenza presso l’Università di Foggia, aspirante giornalista con esperienze nell’ambito radiofonico, delle presentazioni di eventi e collaboratore per testate sportive. Al giovane i compiti di addetto stampa e social media manager.

Storica bandiera del sodalizio biancoceleste, Antonio Cotrufo ha continuamente onorato la maglia anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. Addetto stampa negli anni della scalata dalla Serie B alla Serie A2 nella M&A Communication assieme alla moglie Michela Quitadamo, diventa poi match analyst nella storica prima stagione in Serie A. Elemento fondamentale per la società, esprime la sua infinita passione con una continua disponibilità e aiuto determinante. Il compito principale, che gli ha permesso di raggiungere risultati lodevoli nel corso degli anni, è quello del videomaker.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto e grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia