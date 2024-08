Vitulano Drugstore Manfredonia: dopo il successo, nuovi Stage della Futsal Academy

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, nella giornata di lunedì 19 agosto presso il PalaScaloria di Manfredonia, ha registrato uno straordinario successo nella prima sessione di Stage della Futsal Academy. La massiccia presenza di ragazzi interessati, anche provenienti da altri Comuni, e la qualità degli allenamenti sono motivo di grande orgoglio per staff e dirigenza, nonché sintomo del fatto che i giovani atleti e le loro famiglie hanno compreso la bontà del nuovo percorso (testimoniata, tra i vari riconoscimenti, anche da quello come Settore Giovanile e Scolastico FIGC di Primo Livello).

Non può non esserci, a questo punto, un secondo appuntamento: mister David Ceppi (allenatore della prima squadra in Serie A) e il suo staff (per il quale, così come per la Scuola Calcio, sono previsti nel breve periodo significativi annunci) saranno presenti lunedì 26 agosto per una nuova sessione di Stage, con medesimi luogo e orari.

Dalle ore 16:00 si comincerà con i nati dal 2010 in poi per la categoria Under 15 Regionale. A partire dalle 17:00 sarà il turno dei nati dal 2008 al 2009, ovvero i partecipanti all’Under 17 Regionale. Infine, partendo alle 18:00, toccherà ai nati nel 2007 e nel 2006 per comporre la squadra dell’Under 19 Nazionale.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i soggetti idonei e ai giocatori interpreti di ogni ruolo (compresi i portieri). Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nell’ambito del futsal. La società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, di scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet). Per ulteriori informazioni, contattare l’addetto alla comunicazione Alessandro Leone al numero di telefono 333 772 8508.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Antonio Cotrufo

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia