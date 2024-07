Vitulano Drugstore Manfredonia: Djelveh ancora con i sipontini

Una nuova conferma di #futsalmercato per il Vitulano Drugstore Manfredonia che punta a mostrare stabilità e continuità progettuale: Dariush Djelveh vestirà biancoceleste anche nella stagione 2024/25 in Serie A.

Un giocatore che, nell’annata passata, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria dei PlayOff di Serie A2 Élite. Grandi doti fisiche che permettono di essere prezioso in fase difensiva si abbinano a notevoli qualità tecniche, offrendo soluzioni in ogni fase di gioco e pericoli anche nelle conclusioni.

Classe ’89, il romano d’origine iraniana vanta esperienze principalmente nel Lazio: sono state vestite maglie prestigiose come quelle di Ciampino, Mirafin, Ecocity Genzano, Isola5 e Fortitudo Pomezia. L’approdo in Puglia a Canosa, poi la bellissima stagione in terra garganica a confermarlo come vincente.

Nei prossimi giorni, il Vitulano Drugstore Manfredonia rilascerà le dichiarazioni dell’atleta e di mister David Ceppi, nonché vari contenuti sui social network come preludio a nuovi annunci.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia