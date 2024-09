Vitulano Drugstore Manfredonia, dall’Under 19 alla Serie A Manzella, Ferrara, Colangelo e Gambuto

La volontà del Vitulano Drugstore Manfredonia di affiancare alla prima squadra in Serie A anche una grande attenzione verso la Futsal Academy nasce anche da risultati già ottenuti.

È innegabile che la nuova generazione di talenti sipontini abbia guadagnato sul campo la chance di contribuire in maniera determinante alla causa. Società e partner vari sposano questa linea verde credendoci con forza e solidi princìpi ed idee alla base: a disposizione di mister David Ceppi, durante la preparazione, ci saranno quattro dei ragazzi dell’Under 19 Nazionale di mister Davide Moura: Dominick Manzella, Nicolò Ferrara, Giuseppe Colangelo e Loris Gambuto.

I primi due provengono già da un’annata aggregati alla prima squadra, crescendo smisuratamente accompagnando i biancoceleste alla vittoria dei PlayOff di Serie A2 Élite. Per Manzella la incrementante consapevolezza di essere un pivôt in grado di influenzare le gare, per Ferrara qualità e duttilità oltre ad un gol bellissimo all’ultima giornata contro la capolista Benevento. Ora la grande voglia di prendersi spazio anche nella massima categoria.

Tanta fame anche per Giuseppe Colangelo: anche lui esordiente durante la gestione Ceppi, sotto i riflettori nella scorsa strepitosa stagione dell’Under 19 Nazionale (arrivata ai quarti di finale di Coppa Italia, eliminata solo dalla corazzata META Catania), ha avuto la chance di mostrare il suo funambolismo persino nella prestigiosa Kinto Future Cup.

Loris Michele Gambuto, classe ’08 e dunque più piccolo dei compagni di due anni, ha la chance di fare un grande bottino di esperienza. Teoricamente Under 17, l’intenzione di fargli prendere conoscenza con le categorie superiori serve per garantirgli una rapida crescita e adattamento ai massimi livelli.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia