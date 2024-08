Vitulano Drugstore Manfredonia: dalla Spagna arriva Lucho

New entry per il Vitulano Drugstore Manfredonia: il club sipontino continua a comporre la rosa che affronterà la Serie A New Energy 2024-25 con cura e minuzia. Arriva direttamente dalla Spagna un colpo di mercato studiato nel particolare e fortemente voluto: Luis López García, per tutti Lucho.

Un cierre che rappresenta pienamente perché il termine spagnolo per definire il centrale difensivo nel futsal sia “chiusura”: un giocatore di tempra e carattere fondamentali per fornire ad un gruppo la capacità di superare ardue sfide. Caratteristiche preziose per il gruppo di mister David Ceppi, necessarie in vista del prossimo campionato.

Classe ’89, cresce nelle giovanili di Juventudes de Puebla e Muebles Caloto. Trasferitosi al Santiago nel 2006 trova, due anni dopo, l’esordio in prima squadra. Le prestazioni convincono al punto tale di ricevere la convocazione per l’Europeo Under 21 del 2008: la Roja abbandona la competizione solo in semifinale. Nel 2015 il passaggio al Ribera Navarra. Segue il biennio 2016-2018 con la prestigiosa camiseta del Levante. Il nativo di Lugo torna nella sua Galizia al Pescados Rubén Burela. Una lunga militanza da protagonista fino a diventare capitano della squadra e portarla alla vittoria della finale promozione per l’approdo in Liga contro l’UMA Antequera.

Tutto l’ambiente del Vitulano Drugstore Manfredonia è assolutamente entusiasta per l’esito positivo della trattativa e non vede l’ora di avere Lucho a disposizione. Certa che i tifosi riserveranno un’accoglienza esaltante come ormai prassi, la società comunica che nei giorni seguenti saranno rese pubbliche le dichiarazioni del centrale iberico e di mister David Ceppi.

