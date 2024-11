Vitulano Drugstore Manfredonia: con la CAME per i primi tre punti

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, dopo l’incoraggiante pareggio di mercoledì con i campioni d’Italia della META Catania, non può e non deve nascondersi. Al PalaScaloria di Manfredonia, sabato 2 novembre alle 17:00, il gruppo di mister David Ceppi va a caccia di punti nella terza giornata di Serie A di futsal. Partita in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

La squadra ospite è una certezza del nostro campionato: la CAME Treviso. Il progetto pluriennale firmato da mister Sylvio Rocha e da una solida Società alle spalle è una presenza stabile nella massima categoria. Un gruppo ben noto e che punta a mantenersi sempre a galla, come confermato dalle parole del nuovo acquisto Enrico Donin all’ufficio stampa trevigiano che si ringrazia:

“L’obiettivo principale è guadagnare la salvezza matematica il prima possibile, quest’anno il campionato presenta squadre molto competitive e quindi ogni gara sarà impegnativa. Noi riteniamo di poter competere con chiunque, prima raggiungiamo la salvezza prima potremo puntare ad obiettivi maggiori, in primis la qualificazione alla Coppa Italia.”

Per i sipontini, invece, parola ad uno dei migliori in questo inizio di stagione: il centrale spagnolo Lucho, al suo primo anno in Italia.

“Penso che siamo entrati bene nella preparazione di questa partita, abbiamo giocato due buone gare e dobbiamo migliorare soprattutto nell’essere più costanti durante la sfida. Abbiamo fiducia e se riusciremo a competere così in ogni match, come abbiamo fatto in gran parte di quello di mercoledì, possiamo fare tanti punti in casa nostra.”

Seguono i convocati:

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo (vc), Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

CAME Treviso: Pietrangelo (p), Walex, Del Gaudio, Suton, Vieira (c), Fior (p), Di Guida, Sai (p), Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

Arbitri sig. Davide Plutino (Reggio Emilia), sig. Ivo Colangeli (Aprilia). Cronometrista: Amedeo Lacalamita (Bari).

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5