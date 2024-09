Vitulano Drugstore Manfredonia C5 aperto a collaborazioni: una grande opportunità

La società Vitulano Drugstore Manfredonia C5 si dichiara aperta a nuove proposte di collaborazione.

Il club, uno dei più longevi nella disciplina del futsal in Italia, parteciperà nella stagione 2024/25 al campionato nazionale di Serie A. Unica squadra pugliese partecipante ed una delle poche della Regione a raggiungere la massima categoria nel proprio sport, cavalca altresì l’ondata di crescita mediatica che ha travolto il calcio a cinque italiano. Avviene in contemporanea la partecipazione alla Coppa Italia di categoria, alla Coppa della Divisione, al campionato nazionale Under 19, ai campionati regionali Under 17 ed Under 15 e all’attività di base nell’ambito del progetto Futsal Academy.

I partner della Società potranno vantare, affiancati al marchio della stessa, visibilità nelle gare trasmesse sia da emittenti televisive che da piattaforme online, come Sky Sport e Vivo Azzurro TV. Ampie e personalizzabili, inoltre, le possibilità di brand exposure.

Sarà possibile contattare il direttivo inviando una email al seguente indirizzo: info@manfredoniac5.it.

Allegati, di seguito, un breve resoconto storico sul sodalizio sipontino e delle informazioni utili sul prossimo campionato di Serie A.

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5

BREVI CENNI SULLA NOSTRA STORIA E SUL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE A

La S.S.D. A.R.L. Manfredonia C5 nasce nel 1998: con le categorie da essa disputate e la sua notevole longevità, quasi primatista, rientra di diritto tra le società più importanti nella storia della disciplina in Italia. Il club, dopo le prime stagioni nei campionati regionali, ha continuamente militato nelle categorie nazionali: undici anni di Serie B, tre tra Serie A2 e la neonata Serie A2 Élite e due, con la prossima stagione, in Serie A.

Unica squadra pugliese partecipante al campionato di Serie A ed unica nella storia ad accedervi per due volte, il Vitulano Drugstore Manfredonia C5 ha conquistato la promozione il 2 giugno 2024, vincendo ai tiri di rigore la Finale PlayOff di Serie A2 Élite contro il Pordenone. La gara è stata trasmessa su Sky Sport, prestigiosa emittente televisiva di portata internazionale che copre ogni giornata della Serie A e svariati eventi prestigiosi come le Futsal Finals, la Coppa Italia e la Coppa della Divisione (competizioni che vedono tutte la partecipazione del sodalizio sipontino). Ad affiancare il colosso della televisione vi è stato, fino alla scorsa stagione, il sito FutsalTV, creato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per garantire un libero accesso e una fruizione di massa (milioni di accessi e visualizzazioni) delle partite della disciplina. Per la prossima stagione, nei programmi federali vi è il passaggio su Vivo Azzurro TV, la piattaforma ufficiale della FIGC. Il progetto ha portato ad una diffusione su larga scala del futsal, con risultati soddisfacenti su numerose piattaforme e prospettive di crescita mediatica del movimento anche grazie all’arrivo nel nostro massimo campionato di giocatori che vantano fama e prestigio internazionale ai massimi livelli.

Il prossimo campionato di Serie A sarà composto dalle seguenti squadre:

• Active Network (Viterbo)

• CAME Treviso (Treviso)

• Ecocity Genzano (Genzano di Roma)

• Feldi Eboli (Eboli)

• Fortitudo Pomezia (Pomezia)

• Benevento 5 (Benevento)

• Italservice Pesaro (Pesaro)

• L84 (Torino)

• META Catania (Catania)

• Napoli Futsal (Napoli)

• Roma 1927 (Roma)

• Pirossigeno Cosenza (Cosenza)

• Sandro Abate (Avellino)

• Sporting Sala Consilina (Sala Consilina)

• Vinumitaly Petrarca (Padova)

• Vitulano Drugstore Manfredonia (Manfredonia)

