Vitulano Drugstore Manfredonia, Belloni: “Voglia da subito di fare bene”

Marco Belloni è uno degli ultimi colpi di #futsalmercato del Vitulano Drugstore Manfredonia. L’ala mancina è chiamata a dare un contributo importante nel corso di questa Serie A 2024/25. Intercettato dall’area comunicazione della società, il marchigiano ha espressogrande apprezzamento per la nuova avventura che lo attende:

“Non vedo l’ora di iniziare. So che ci aspetta una stagione tosta ma sono sicuro che potremo dire la nostra. Conosco già alcuni compagni come André Ferreira, Mauro Canal e Caio Ainsa. Ho già avuto la fortuna di giocarci assieme. L’ambiente e gli altri giocatori mi sono comunque già noti, un po’ perché il Vitulano Drugstore Manfredonia è stato mio avversario in passato e anche per la fama del club.”

Fortemente desiderato dalla dirigenza, dagli sponsor e dallo staff tecnico, Belloni ha da subito ricambiato queste sensazioni:

“Ho avuto la voglia di venire a Manfredonia sin dal primo contatto. In particolare, sono stimolato dall’idea della collaborazione con mister David Ceppi. Manca sempre meno e, fosse per me, sarei già a bruciare il parquet del PalaScaloria. Vedremo fin dove riusciremo ad arrivare.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Futsal Pistoia

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia