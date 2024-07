Vitulano Drugstore Manfredonia, Barbieri: “Un passo importante”. Ceppi: “L’universale che tutti vorrebbero”

La conferma della permanenza di Diohan Barbierirappresenta un passo fondamentale nella costruzione della rosa con la quale il Vitulano Drugstore Manfredonia affronterà la Serie A nella stagione 2024/25. Direttamente dal Brasile, l’atleta ha rilasciato delle dichiarazioni:

“Sono felice di proseguire il mio percorso con questa maglia. Ci aspetta un passo importante e non vedo l’ora di rivedere i tifosi al PalaScaloria a sostenerci ed esultare con noi. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia riposta e spero di ricambiarla.”

Da Manfredonia, invece, il commento di mister David Ceppi, indubbiamente soddisfatto di avere ancora a disposizione uno degli uomini di fiducia:

“Potrei spendere miliardi di parole. Un ragazzo straordinario, l’universale che tutti vorrebbero avere. Credo non ci sia frase che lo rappresenti di più. Sempre a disposizione per qualunque compito gli venga assegnato. Tutto questo solo per non citare la sua educazione e professionalità.”

