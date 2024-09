Vitulano Drugstore Manfredonia: al via la campagna abbonamenti #bellissimA

Vitulano Drugstore Manfredonia: al via la campagna abbonamenti #bellissimA

Il Vitulano Drugstore Manfredonia lancia ufficialmente #bellissimA, la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Il club, unico pugliese militante in Serie A, è gioioso nel rivelare ai suoi tifosi le iniziative per questa stagione.

Il titolo della campagna abbonamenti era stato svelato con un video a cura dell’area comunicazione, dove s’intuisce il motivo della scelta mentre scorrono meravigliose immagini della città di Manfredonia: #bellissimA come il centro urbano sipontino, la tifoseria che ha accompagnato le gesta dei giocatori, la promozione guadagnata nella scorsa annata e la massima categoria che ora attende i biancocelesti.

La tessera sostenitore garantirà l’accesso alla tribuna centrale in un posto dedicato ed esclusivo associato. La garanzia del posto sarà valida per tutte le gare della stagione: oltre alle quindici casalinghe di regular season del campionato, saranno incluse tutte le eventuali sfide di Coppa Italia e post season (PlayOff o PlayOut). Prevista comunque una giornata “Forza Manfredonia”.

Per ogni tessera sostenitore verrà consegnata in omaggio una sciarpa recante simboli e colori sociali.

Da oggi, martedì 24 settembre, è possibile ottenere ulteriori informazioni presso il Bar Caffetteria Sunrise (via Michele Magno 37).

Si ringrazia Antonio Cotrufo per il determinante contributo nella produzione audiovisiva e in ambito creativo.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia