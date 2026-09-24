Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: buone indicazioni anche dalla seconda amichevole
Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: buone indicazioni anche dalla seconda amichevole
Si è giocata al PalaDante di Manfredonia, la terza amichevole di avvicinamento al campionato tra la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia e il CUS Foggia Basket.
Un test importante per entrambe le formazioni, alla seconda sfida “amichevole l” in questa pre-season, che ha confermato quanto di buono si era già visto nel primo confronto.
Gara intensa e combattuta, giocata a ritmo alto nonostante i carichi di lavoro di queste settimane. Manfredonia, spinta dal pubblico di casa, ha mostrato ancora progressi sul piano dell’intesa e della condizione. Solido anche l’apporto dei nuovi innesti, che si stanno inserendo sempre meglio nei meccanismi di Coach Carano.
Al di là del risultato finale – che in queste amichevoli conta relativamente – restano le sensazioni positive: minutaggio distribuito, rotazioni provate e risposte incoraggianti da tutto il roster.
Per la Vitulano Drugstore Manfredonia il percorso di avvicinamento al campionato prosegue nel migliore dei modi: la squadra cresce e l’amalgama aumenta.
Prossimi appuntamenti il quadrangolare di Melfi in programma venerdì e sabato dove si incontreranno nuovamente la squadra sipontina ed il CUS Foggia.