Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio: under19 impegnata a Gravina

Redazione24 Settembre 2026
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🐬⚔️ NEXT MATCH | UNDER 19 NAZIONALE ⚪️🔵

Seconda giornata di campionato per i ragazzi di mister Salvatore Pollino! Dopo l’ottimo debutto interno, i giovani delfini sono pronti a tornare sul terreno di gioco per la prima trasferta stagionale: domani pomeriggio si va a caccia di conferme sul campo del Gravina!

🏆 Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone L | 2ª Giornata

🆚 Gravina – Manfredonia Calcio 1932

🗓️ Venerdì 25 Settembre 2026

⏰ Ore 15:00

🏟️ Stadio Comunale “Stefano Vicino” – Gravina in Puglia

Tutti uniti per questi colori: forza ragazzi! 🤍🩵

Redazione24 Settembre 2026