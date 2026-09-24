Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio: under19 impegnata a Gravina
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
NEXT MATCH | UNDER 19 NAZIONALE
Seconda giornata di campionato per i ragazzi di mister Salvatore Pollino! Dopo l’ottimo debutto interno, i giovani delfini sono pronti a tornare sul terreno di gioco per la prima trasferta stagionale: domani pomeriggio si va a caccia di conferme sul campo del Gravina!
Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone L | 2ª Giornata
Gravina – Manfredonia Calcio 1932
Venerdì 25 Settembre 2026
Ore 15:00
Stadio Comunale “Stefano Vicino” – Gravina in Puglia
Tutti uniti per questi colori: forza ragazzi!