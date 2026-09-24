Fiera di Foggia, Gatta (FdI): “Politiche regionali senza senso”

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FIERA DI FOGGIA, GATTA (FDI): “POLITICHE REGIONALI SENZA VISIONE, ADESSO CI SPIEGHINO COSA FARANNO”

Alla Fiera del Levante il consigliere regionale non dimentica la situazione disastrosa del polo foggiano e chiederà un’audizione in VI Commissione Sviluppo Economico

BARI – Ieri alla Fiera del Levante è stato fatto il punto sull’agricoltura pugliese. Le dichiarazioni di Nicola Gatta, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Oltre alle note criticità — Xylella, siccità, burocrazia, ritardi nei finanziamenti e scarso potere contrattuale dei nostri prodotti — è doveroso accendere i riflettori sulla situazione disastrosa della Fiera di Foggia, una delle più antiche d’Italia, con radici medievali e consacrata nel 1447 dalla Dogana delle Pecore: l’Internazionale dell’Agricoltura è stata a lungo un punto di riferimento europeo. Oggi, passare davanti a quel quartiere fieristico tra capannoni diroccati e cantieri infiniti è un pugno nello stomaco. Le politiche regionali pugliesi, prive di visione e di una reale programmazione strategica, hanno condotto a una profonda crisi dell’intero settore fieristico della regione, penalizzando enormemente le eccellenze produttive dei territori. Mentre negli ultimi vent’anni realtà come Milano, Parma e Rimini crescevano e si ammodernavano — nella città romagnola è stata perfino realizzata una fermata ferroviaria per facilitare i flussi dei visitatori — Foggia è stata lasciata morire. La misura è colma. Ho presentato una richiesta di audizione in IV Commissione Sviluppo Economico, per chiedere alla Regione Puglia quando e con che risorse vengono finanziate le fiere in Puglia. Inoltre chiederò di sapere quali azioni concrete intenda mettere in campo per rilanciare la Fiera del capoluogo dauno. Foggia è ancora la Capitale del Grano: il suo polo fieristico deve rinascere e tornare a trainare l’economia del territorio. Il suo rilancio non è più procrastinabile”.