Vittorio Conti torna ad Il Paradiso delle signore? Parla Alessandro Tersigni

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Il Paradiso delle signore è stata confermata per una nuova stagione sui teleschermi di Rai 1. Le riprese delle nuove puntate sono appena iniziate a Roma, tanto che c’è molta attesa di sapere quali personaggi resteranno nella soap opera e chi andrà via. Tra i personaggi che hanno fatto la storia dello sceneggiato vi è stato Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. Proprio l’attore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv dov’è tornato a parlare de Il Paradiso delle signore, aprendo le porte ad un suo clamoroso ritorno nelle vicende ambientate in un grande magazzino di Milano. Alessandro Tersigni ha dichiarato le seguenti parole: “Il mio cuore è là, le porte non sono chiuse. Non si esagera quando si dice che è una grande famiglia”.

Alessandro Tersigni apre le porte ad un possibile ritorno ad Il Paradiso delle signore

Intervistato da Nuovo Tv, Alessandro Tersigni ha aperto le porte ad un possibile ritorno ne Il Paradiso delle signore, dov’è diventato famoso grazie all’interpretazione di Vittorio Conti. Il noto attore ha ammesso di essere rimasto particolarmente attaccato sia alla soap opera che al set, tanto da rivelarne un retroscena: “Il primo anno sono spesso passato a trovare i miei colleghi. Quest’anno sono arrivato a sorpresa per farmi sistemare i capelli dalla mia parrucchiera di fiducia, Caterina, in previsione di un provino”. Un ritorno, quello di Vittorio Conti che sarebbe sicuramente gradito dai fans della soap opera, che sono già al settimo cielo nel rivedere Riccardo Guarnieri nuovamente nelle trame.