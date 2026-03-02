Sport Manfredonia

Vittoria in trasferta della PassionSport Manfredonia

Redazione2 Marzo 2026
Vittoria in trasferta della PassionSport Manfredonia che supera Uniti per Cerignola con il risultato di 3 a 2.

Ad aprire le danze in appena 6 minuti ci pensano Stoppiello e Mastrogiacomo, poi i sipontini calano il tris prima della fine del primo tempo con Salvemini.

Nella ripresa due gol dei padroni di casa che spaventano la Passion, ma il risultato finale sorride ai manfredoniani che restano a meno quattro dalla vetta con una partita in meno.

