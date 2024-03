Vito Lamantia è fidanzato? La verità su Elia Tedesco de il paradiso delle signore

Vito Lamantia è uno dei personaggi più amati della soap il paradiso delle signore. Dal 2022 è tra i protagonisti della serie Rai ed è innamorato di Maria (Chiara Russo) anche se stando alle ultime indiscrezioni ed anticipazioni la loro storia sembrerebbe essere al capolinea.

Quello che le fans della soap Il paradiso delle signore vogliono scoprire è se Elia Tedesco è fidanzato? Ovviamente abbiamo provato a fare una ricerca sul web e sui suoi social per comprendere la sua posizione attuale. Non è semplice in quanto sul suo profilo ufficiale pubblica solo foto del suo lavoro di attore teatrale e televisivo. Quindi indagare sulla sua situazione sentimentale è impresa davvero ardua.

Sbirciando sul suo profilo social non abbiamo trovato foto con possibili compagne, quindi al momento non ci resta che pensare che sia Single, oppure che semplicemente non vuole mostrare la sua situazione sentimentale.

Elia Tedesco, chi è l’attore?

Elia Tedesco che nella soap de il paradiso delle signore interpreta il personaggio di Vito Lamantia è un giovane attore nato a Torino nel 1994, (quest’anno compie) trent’anni. L’attore non ha origini Siciliane come nella soap. Si è laureato in Lingue e Culture per il turismo a Torino. Ha studiato recitazione al Teatro Nuovo di Torino e da li poi è iniziata la sua avventura da attore. In passato aveva recitato anche in altra fiction di Rai1, Cuori e lavora molto in teatro, sua grande passione.