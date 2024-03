Il Paradiso delle Signore puntate future: finirà un rapporto!

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore nelle puntate future regalerà continui cambiamenti di trama. Due protagonisti potrebbero dare un taglio al loro rapporto. Gli episodi futuri della soap trasmessa da Rai 1 potranno cambiare impensabilmente la situazione

Il Paradiso delle Signore puntate future: due protagonisti in crisi

Nella soap ambientata a Milano in un grande magazzino, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Fino all’ultima puntata della stagione, i colpi di scena scombussoleranno le trame della già intricata scena fino alla fine.

Maria Puglisi deciderà di tornare con Vito Lamantia, l’interesse verso Matteo Portelli non finirà. Marta Guarnieri e Vittorio Conti, invece ripercorreranno le tappe della loro love story. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore ne vedremo di tutti i colori.

Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà nei prossimi episodi?

Maria se ne andrà a Parigi e Roberto affiderà a Rosa un nuovo articolo per il Paradiso Market. L’argomento sarà ‘l’universo femminile’, che escogiterà la Camilli? A Rosa verrà una brillante idea, intervistare Adelaide, la Contessa potrebbe rifiutare la proposta. Tra Elvira e Tullio c’è Un’enorme crisi, Salvatore pensa di riuscire a riconquistare la sua ex.

Quindi Maria verrà festeggiata prima di partire, Elvira vorrebbe lasciare Tullio. Adelaide accetterà la proposta di Rosa con l’intenzione di crearle enormi difficoltà. La Camilli però saprà non verrà soggiogata dalla contessa. Maria Puglisi parlerà a Vito della proposta arrivata dalla Francia. Conti si presenterà da Marta, dopo le menzogne dette a Matilde Frigerio sull’annullamento del matrimonio.

Salvatore si recherà al Paradiso per regalare alle Veneri le uova di cioccolato per Pasqua. Elvira riceverà una sorpresa speciale da Conti. Un rinfresco di benvenuto alla madre Silvana verrà organizzato in caffetteria. Matteo emozionato si dichiarerà a Maria.

Dal lunedì al venerdì alle 16:00 sempre su Rai1 sarà tutta una sorpresa!